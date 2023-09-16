Мир 16 сентября 2023, 18:13 Тело пропавшего британского наемника нашли на Украине Times: полиция Украины нашла труп пропавшего на Украине британского наемника РИА «Новости»

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Пропавшего после выезда из Запорожья бывшего десантника из Великобритании Дэниела Берка нашли мертвым. Об этом со ссылкой на полицию Украины сообщила газета The Times.

Журналисты напомнили, что в последний раз Берк попал в объективы камер видеонаблюдения 11 августа. Тогда он выезжал на машине Mitsubishi вместе со своим другом Нурином Абдельфатахом, известным под позывным Адам, наемником входящей в 78-й полк ВСУ «Герц» группы.

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По данным правоохранителей, тело, в котором опознали Берка, нашли в одном из пригородов Запорожья. Полицейские заявили, что завели уголовное дело за умышленное убийство.

По данным издания The Daily Telegraph, Дэниел Берк входил в Интернациональный легион территориальной обороны Украины. Как выяснили журналисты, он мог погибнуть от рук своих же сослуживцев их-за спора на почве денег.

Отец пропавшего боевика просил Скотланд-Ярд организовать поиски сына. Он подчеркивал, что сам готов отправиться на Украину и принять участие в расследовании.