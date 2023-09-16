16 сентября 2023, 18:13
Тело пропавшего британского наемника нашли на Украине
Times: полиция Украины нашла труп пропавшего на Украине британского наемника
Пропавшего после выезда из Запорожья бывшего десантника из Великобритании Дэниела Берка нашли мертвым. Об этом со ссылкой на полицию Украины сообщила газета The Times.
Журналисты напомнили, что в последний раз Берк попал в объективы камер видеонаблюдения 11 августа. Тогда он выезжал на машине Mitsubishi вместе со своим другом Нурином Абдельфатахом, известным под позывным Адам, наемником входящей в 78-й полк ВСУ «Герц» группы.
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По данным правоохранителей, тело, в котором опознали Берка, нашли в одном из пригородов Запорожья. Полицейские заявили, что завели уголовное дело за умышленное убийство.
По данным издания The Daily Telegraph, Дэниел Берк входил в Интернациональный легион территориальной обороны Украины. Как выяснили журналисты, он мог погибнуть от рук своих же сослуживцев их-за спора на почве денег.
Отец пропавшего боевика просил Скотланд-Ярд организовать поиски сына. Он подчеркивал, что сам готов отправиться на Украину и принять участие в расследовании.
Великобритания
Украина
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