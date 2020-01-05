Тело генерала Сулеймани привезли для прощания в Иран

Тело иранского генерала Касема Сулеймани, убитого в Багдаде, доставили в Ахваз. В Иране начались церемонии прощания, которые продлятся до 7 января, когда военачальника похоронят.

«Тело мученика генерала Касема Сулеймани доставили в Иран», — сообщило агентство ISNA.

Самолет с телом Сулеймани приземлился в городе Ахваз на юго-западе Ирана. В воскресенье, 5 января, здесь началась церемония прощания. Потом пройдут церемонии в Мешхеде и Тегеране. Похоронят Сулеймани 7 января в Кермане, передает Газета.ru.

Иранские СМИ пишут, что проститься с Сулеймани в Ахвазе пришли несколько миллионов человек. У них в руках портреты генерала, слышны крики «Смерть Америке».

Накануне церемония прощания прошла в Багдаде. Кроме Сулеймани, несколько тысяч человек пришли проводить в последний путь заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, который тоже погиб в аэропорту Багдада.

США совершили авиаудар в аэропорту Багдада 2 января. В результате него погиб известный иранский военачальник Касем Сулеймани. Иран пообещал жесткий ответ на действия США.