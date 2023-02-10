Мир 10 февраля 2023, 14:18 Тело еще одного ребенка из семьи погибших россиян нашли в турецком Хатае МЧС: спасатели нашли тело второго ребенка из семьи погибших россиян в Хатае

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Никто из семьи россиян, находившихся в турецком Хатае во время землетрясения, не выжил. Спасатели нашли мертвым четвертого члена семьи — ребенка, написала в Telegram-канале пресс-служба МЧС России.

«Тело второго ребенка погибших в турецком Хатае россиян обнаружили спасатели под завалами», — говорится в сообщении.

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О том, что под завалами оказалась семья россиян — супруги и двое детей, — стало известно 8 февраля. Аварийно-спасательные работы на месте продолжались с вечера среды. Тогда говорилось, что надежда на спасение семьи еще есть. Сегодня утром обнаружили женщину и ребенка без признаков жизни. Чуть позже нашли и мужчину — предположительно, мужа и отца. Поиски продолжались — оставался шанс, что жив еще один ребенок, но погиб и он.

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Мощное землетрясение в Турции случилось ранним утром понедельника, 6 февраля. Затем последовала серия афтершоков. По последним данным, суммарное число погибших превышает 18 тысяч.