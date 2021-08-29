Тело еще одного погибшего нашли на месте взрывов снарядов в Казахстане

Количество погибших при взрывах боеприпасов на воинской части Казахстана выросло до 14 человек. Как сообщил республиканский главк МЧС, работающие на месте саперы нашли труп еще одного погибшего.

Личность убитого не установили. Поиски еще двух пропавших во время взрывов продолжаются.

Первый взрыв на складе боеприпасов Жамбылской области Казахстана произошел в 26 августа. В помещении хранилось более 500 тонн тротила, который начал детонировать из-за возникшего пожара. Осколки разлетелись в радиусе двух километров.

Первыми погибшими стали сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, которые прибыли на место для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В пятницу из расположенных рядом со складом населенных пунктов эвакуировали более 80 детей.

Президент Казахстана объявил воскресенье, 29 августа, днем траура по погибшим. В этот же день на месте склада раздался еще один взрыв, но обошлось без погибших.