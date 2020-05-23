Тело 62-летнего Вальнира да Силвы 30 часов пролежало на улице Рио-де-Жанейро рядом с играющими в футбол детьми. Его родственники утверждают, что он умер от COVID-19, но сотрудники скорой и полиция отказывались увезти его из людного места.

Как сообщило издание Daily Mail, тело пожилого человека было найдено между двумя припаркованными машинами около футбольного поля, на котором играли дети. Посетители близлежащего бара рассказали, что вызвали скорую помощь после того, как мужчине стало плохо, но он умер до прибытия врачей.

Медики оставили его тело на месте, заявив, что не несут ответственности за вывоз трупов с улиц столицы. Пасынок погибшего Маркос да Силва рассказал изданию, что связался с полицией, но патрульные отказались увозить тело. Они уточнили, что департамент несет ответственность только за трупы криминального происхождения.

Прошло 30 часов прежде, чем представители похоронной компании забрали Вальнира да Силву. В свидетельстве о смерти причиной его гибели указана остановка сердца, но родственники уверены, что он заболел COVID-19.

Бразилия стала эпицентром заболеваемости коронавирусной инфекции в Южной Америке, и третьей в мире страной по количеству подтвержденных случаев заболевания. Сейчас их почти 310 тысяч. Первая смерть была зафиксирована 18 марта, с тех пор жертвами инфекции стали 20 047 человек.

Пожилой мужчина умер на улице всего через несколько дней после того, как президент Бразилии Жаир Болсонару со ссылкой на Минздрав страны в очередной раз публично заявил, что от коронавирусной инфекции нужно лечиться хлорохином. Ранее он сравнивал вирус с «небольшим гриппом».

Предыдущий министр здравоохранения Нельсон Тейч подал в отставку именно из-за настойчивых советов Болсонару широко применять хлорохин и гидроксихлорохин в борьбе с эпидемией. Новый глава ведомства Эдуардо Пазуэлло никогда не работал в сфере медицины.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что эффективность противомалярийного препарата гидроксихлорохин в лечении новой коронавирусной инфекции никогда не была доказана.