Теллер сменит Хаммера в сериале о съемках «Крестного отца»

После обвинений в сексуальном насилии актер Арми Хаммер лишился еще одной роли. Он покинет проект, посвященный съемкам картины Ф. Ф. Копполы «Крестный отец». Об этом сообщила «Газета.ru».

Американский артист Майлз Теллер («Одержимость», «Слишком стар, чтобы умереть молодым») сменит Хаммера. Он воплотит на экране образ Альберта Рудди, который был продюсером «Крестного отца» в 1972 году.

На стриминговой платформе Netflix появились обе части фильма Алексея Балабанова «Брат». Netflix выкупила у российской кинокомпании СТВ права на обе картины.