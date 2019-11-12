Телезрительница спасла австралийскую журналистку от опасной болезни

Австралийка Венди Маккой смотрела эфир телеканала Network 10 с журналисткой Антуанет Латуф. Зрительница обратила внимание на странное образование на шее ведущей. В группе канала в соцсети Facebook зрительница порекомендовала ей проверить щитовидную железу.

«Антуанет Латуф проверяла щитовидку? Я не умничаю или троллю, просто переживаю из-за того, что видела сегодня по телевизору», — написала Венди Маккой.

Журналистка сначала скептически восприняла комментарий. Однако решила посмотрела свой эфир.

«Я была в шоке. У меня как будто кадык появился. Что-то определенно торчало из моей шеи», — отметила Антуанет Латуф.

По словам ведущей, члены ее семьи страдали от болезней щитовидной железы, поэтому она обратилась к эндокринологу. Медики диагностировали Латуф кисту и аутоиммунное заболевание.

Опухоль была доброкачественной, но ведущая могла потерять голос и способность глотать и дышать, если бы вовремя не обнаружила новообразование.

«Спасибо за заботу. Такую всеобъемлющую, что ты протянула руку помощи мне, совершенно незнакомому человеку, и отправила к врачу. Твой добрый поступок, должно быть, спас мою карьеру», — поблагодарила Антуанет Латуф телезрительницу.