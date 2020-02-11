Телевещание на русском языке предложили сократить в Латвии
Президент Латвии Эгилс Левитс предложил расширить телевещание на официальных языках Евросоюза за счет сокращения телепрограмм на других языках. Об этом сообщило РИА «Новости».
В своем предложении комиссии Сейма по правам человека и общественным делам глава государства заявил, что на языках ЕС должны быть 80% ретранслируемых передач. На других языках, включая русский, должны быть 20% программ.
Отмечается, что из двухмиллионного населения Латвии 40% является русскоязычным.
«Сильное информационное пространство — существенный вопрос безопасности страны и демократии в Латвии», — процитировал Левитса сайт «Русская планета».