Телевещание на русском языке предложили сократить в Латвии

В своем предложении комиссии Сейма по правам человека и общественным делам глава государства заявил, что на языках ЕС должны быть 80% ретранслируемых передач. На других языках, включая русский, должны быть 20% программ.

Отмечается, что из двухмиллионного населения Латвии 40% является русскоязычным.

«Сильное информационное пространство — существенный вопрос безопасности страны и демократии в Латвии», — процитировал Левитса сайт «Русская планета».