Мир 24 декабря 2023, 23:57 Телеведущую в Турции со скандалом уволили из-за стакана с эмблемой Starbucks Ведущую турецкого TGRT уволили из-за стакана произраильской Starbucks в эфире Pixabay / yespick0402

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Ведущую программы новостей на турецком телеканале TGRT haber уволили за появление в эфире со стаканом с логотипом произраильской сети кофеен Starbucks. Заявление об этом опубликовал ее работодатель.

В нем говорилось, что телеведущая Мельтем Гюнай во время выхода в эфире держала перед собой стакан с эмблемой американской компании Starbucks. Дикторам телеканала строго запрещено скрыто рекламировать какую-либо компанию.

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«Ведущий новостей и режиссер, действовавшие вопреки этому принципу, были уволены по уважительной причине. Наша организация понимает чувствительность турецкого народа к Газе и защищает ее до конца», — уточнил телеканал.

Представители TGRT haber также отметили, что до конца будут поддерживать народ Газы.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган жестко раскритиковал США за вето на резолюцию Совбеза ООН по Газе. В ходе выступления на форуме в Стамбуле, посвященном Дню прав человека, политик призвал реформировать всемирную организацию.

До этого в Великобритании неизвестный активист спровоцировал панику в одном из ресторанов McDonald’s в Бирмингеме, выпустив на пол множество мышей, раскрашенных в цвета флага Палестины.