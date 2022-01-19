Телеведущий сравнил Украину в НАТО с Мексикой под контролем Китая

США напрямую подталкивают Украину в НАТО, что вызывает сильное недовольство России. Но если бы Мексика попала под военный контроль Китая, то американцы бы тоже восприняли это как угрозу. С таким сравнением в эфире телеканала Fox News выступил ведущий Такер Карлсон.

Он отметил, что именно США своими действиями в отношении Украины ставят мир на грань опасного конфликта.

«Мы ничего не получаем от того, что подталкиваем Украину к вступлению в НАТО. Так зачем же мы это делаем?» — задал вопрос телеведущий.



Он также пообщался с экспертом по вопросам внешней политики России Клинтом Эрлихом, который заявил, что в данный момент НАТО не рассматривает возможность включения Украины в состав альянса. Он отметил, что сейчас это коррупционная страна, а дальнейшее ее сближение с НАТО ухудшит отношения США и России.

Требование не включать Украину в НАТО содержится в проектах гарантий безопасности, которые подготовил российское министерство иностранных дел. Среди других требований был отказ альянса от дальнейшего расширения на восток и отказаться от размещения ракет малой и средней дальности на территориях, не входящих в состав НАТО.