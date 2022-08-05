Телеведущий случайно узнал, что работал у сенсорного экрана. Посмотрите на его реакцию

Ведущий прогноза погода на американском телеканале ABC Грег Дутра сделал для себя открытие во время очередного эфира. Он обнаружил, что все время работал перед сенсорным экраном. Это новость его невероятно обрадовала. О новых способностях привычной техники Дутра узнал во время рассказа о погоде на ближайшие дни. Ведущий случайно задел экран, на котором сместилось изображение. Сначала он очень удивился, а затем начал улыбаться и пробовать двигать карту.

«Это прекрасный день! Я не знал об этом, я никогда прежде не трогал экран! Боже, можно даже менять угол обзора. Что происходит?» — спросил Дутра у своих коллег.

Сотрудники телеканала оказались удивлены сенсорному экрану не меньше, чем ведущий прогноза погоды.