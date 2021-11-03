Телеведущий призвал не смеяться над деменцией Байдена после того, как он перепутал тайгу и тундру

Телеведущий Тимофей Баженов заявил, что президент США Джо Байден страдает от деменции после того, как политик сказал, что в России «горит тундра». Об этом сообщила НСН.

Баженов считает, что Байден перепутал тайгу и тундру из-за возрастных проблем.

«Джо Байден — пожилой человек, мы не раз видели, как он публично впадает в ступор, путает имена собственных детей и внуков, не может сосредоточиться и вспомнить имя министра обороны США», — заявил телеведущий.

Он добавил, что деменция — это заболевание, поэтому над ошибками Байдена «грешно смеяться».