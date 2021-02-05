Телеведущий из Австралии вытащил из воды труп, решив спасти утопающего

Австралийский телеведущий бросился спасать замеченного им в море человека сразу после прямого эфира. Оказалось, что в воде был труп. Мужчина помог спасателям вытащить погибшего на берег.

Ведущий прогноза погоды Люк Брэднэм вел репортаж с побережья Квинсленда, сообщил портал Daily Mail. За «утопающим» он поплыл сразу же, как выключилась камера. Когда австралиец подобрался ближе, то увидел качающееся на волнах тело.

«Я никогда не испытывал ничего подобного. Никогда раньше не видел мертвеца», — признался Брэднэм, шокированный случившимся.

Мужчина добавил, что порвал в спортзале мышцу плеча, и не знал, получится ли у него доплыть до увиденного им человека. Однако телеведущий не только добрался до погибшего сам, но и помог спасателям вытащить тело на берег.

Сам Брэднэм — отличный пловец. Всю неделю он рассказывал о серфинге на Золотом побережье.

Предположительно, из воды достали мертвым 32-летнего британца Джейка Джейкобса. Он пропал на том же отрезке побережья 4 февраля. В воду он зашел вместе с 29-летней спутницей, чье тело тоже нашли.