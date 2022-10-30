Телеведущий Fox News напомнил Зеленскому про его номер с игрой на рояле без рук | 360°

Мир 30 октября 2022, 09:22 Телеведущий Fox News напомнил Зеленскому про его номер с игрой на рояле без рук Ведущий Fox News Галлахер напомнил президенту Украины его номер «Игра на рояле без рук» YouTube

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Ведущий телеканала Fox News Трейс Галлахер напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому его известный номер «Игра на рояле без рук» при обсуждении выступления комика-трансгендера. Об этом сообщило РИА «Новости».

Трансгендерный британский певец Джордан Грей в прямом эфире сыграл пенисом на синтезаторе. Галлахер, комментируя этот перформанс, напомнил, что аналогичный номер, выступая в одной из комических сцен студии «Квартал 95» в 2016-м, продемонстрировал президент Украины.

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«Зеленский, будучи комиком, играл в пародии на рояле», — отметил ведущий.

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Галлахер процитировал один из комментариев в Twitter: «Ну кто из нас не играл „Хава нагилу“ на пианино <…>, а затем вел свою страну в бой?».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал несколько пародий на президента Украины. В одном из видео Зеленского после капитуляции доставили в наручниках в Грозный. В другом ролике актер, играющий роль украинского лидера, подписывает капитуляцию со словами «Ахмат — сила».