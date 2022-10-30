Телеведущий Fox News напомнил Зеленскому про его номер с игрой на рояле без рук | 360°

30 октября 2022, 09:22
Телеведущий Fox News напомнил Зеленскому про его номер с игрой на рояле без рук
Ведущий Fox News Галлахер напомнил президенту Украины его номер «Игра на рояле без рук»
Ведущий телеканала Fox News Трейс Галлахер напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому его известный номер «Игра на рояле без рук» при обсуждении выступления комика-трансгендера. Об этом сообщило РИА «Новости».
Трансгендерный британский певец Джордан Грей в прямом эфире сыграл пенисом на синтезаторе. Галлахер, комментируя этот перформанс, напомнил, что аналогичный номер, выступая в одной из комических сцен студии «Квартал 95» в 2016-м, продемонстрировал президент Украины.
Реклама
«Зеленский, будучи комиком, играл в пародии на рояле», — отметил ведущий.
Реклама
Галлахер процитировал один из комментариев в Twitter: «Ну кто из нас не играл „Хава нагилу“ на пианино <…>, а затем вел свою страну в бой?».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал несколько пародий на президента Украины. В одном из видео Зеленского после капитуляции доставили в наручниках в Грозный. В другом ролике актер, играющий роль украинского лидера, подписывает капитуляцию со словами «Ахмат — сила».
США
Владимир Зеленский
Реклама
Реклама