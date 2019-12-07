Телеведущий Джереми Кларксон предложил Грете Тунберг вернуться в школу и заткнуться

Телеведущий некогда популярнейшего шоу Top Gear, а ныне автомобильной программы The Grand Tour, британец Джереми Кларксон заявил, что никогда бы не присоединился к экоактивистке Грете Тунберг. В эфире австралийского шоу Sunrise он назвал ее безумной и опасной.

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Джереми Кларксон подчеркнул, что Грета лишает сна детей своим идиотизмом.

«Я думаю, что ей нужно вернуться в школу и заткнуться. Я думаю, что это чокнутая шведка с очень плохим характером. Ничего нельзя достигнуть просто за счет плавания через океан на яхте с дизельным двигателем, а затем вранья по поводу того, что дизельные двигатели вредны», — цитирует 59-летнего телеведущего Daily Mail.

До недавнего времени Кларксон вообще не верил в теорию глобального потепления. Свое мнение он изменил после поездки в Камбоджу, где увидел наглядные доказательства — уровень воды в реках сильно упал.

Джереми Кларксон не первый раз позволяет себе пройтись на счет Греты Тунберг не выбирая выражений.

В интервью изданию The Sun он как-то заявил, что Тунберг «убила автомобильные шоу». По его мнению, шведская экоактивистка заставила сверстников думать, что машины являются воплощением зла. Поэтому люди младше 25 лет этой тематикой не интересуются.

«Она идиотка. Ходить кругом и говорить, что мы все умрем — это ничего не решит, моя дорогая», — обратился он к девочке в эфире шоу The Grand Tour. Его соведущий Ричард Хаммонд с ним согласился.