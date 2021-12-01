Телеведущий Дроздов предложил ликвидировать должность президента Украины

Телеведущий Остап Дроздов считает, что на Украине следует ликвидировать институт президента. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным сайта «Утро.ру», Дроздов выразил неприязнь к действующему президенту страны Владимиру Зеленскому. Он раскритиковал его и назвал «злым и обиженным человеком», а также заявил, что Зеленский «десакрализировал и укатал под плинтус» институт президента. По его словам, жители Украины больше не будут уважать следующих лидеров стран, поэтому должность президента следует упразднить.