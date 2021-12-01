facebook_pixel
    01 декабря 2021, 15:24

    Телеведущий Дроздов предложил ликвидировать должность президента Украины

    Дарья Морозова

    Телеведущий Остап Дроздов считает, что на Украине следует ликвидировать институт президента. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По данным сайта «Утро.ру», Дроздов выразил неприязнь к действующему президенту страны Владимиру Зеленскому. Он раскритиковал его и назвал «злым и обиженным человеком», а также заявил, что Зеленский «десакрализировал и укатал под плинтус» институт президента. По его словам, жители Украины больше не будут уважать следующих лидеров стран, поэтому должность президента следует упразднить.