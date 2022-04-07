Телеведущему-педиатру Комаровскому запретили въезд в Россию

Детскому украинскому врачу, телеведущему Евгению Комаровскому запретили въезд в Россию, сообщил Telegram-канал Mash.

Педиатр вел программу на российском федеральном телеканале, давал полезные советы родителям. С начала спецоперации на Украине теледоктор переключился на антироссийскую пропаганду. В своих социальных сетях, ориентированных на российский сегмент аудитории, Комаровский стал публиковать фейковую информацию о зверствах Вооруженных сил РФ.

Врачу с 25 марта запретили пересекать границу с Россией «в целях обеспечения обороноспособности, безопасности государства, общественного порядка либо для защиты здоровья населения», такое решение вынес суд.

Европейские страны продолжают планомерно избавляться от российских дипломатических миссий. Австрия, Люксембург, Швеция за последние дни выслали нескольких сотрудников посольств, несмотря на то, что днем ранее глава МИД Австрии Шалленберг заявлял, что необоснованная высылка дипломатов может нарушить работу многих международных организаций. Также он высказывал опасение, что Россия ответит зеркальными мерами и будет прекращена работа посольства Австрии в Москве.