Телеведущая и актриса Руслана Писанка пострадала от цыган в Киеве

По ее словам, сначала группа шла за ней нога в ногу. Когда они попытались расстегнуть ее рюкзак, она развернулась и упала на проезжую часть.

«Разбитый локоть, ссадины, разорванный пуховик», — рассказала о нанесенных травмах телеведущая. Она пояснила, что от ограбления ее спас супруг, который отогнал цыган.

Сама актриса заявила, что на вокзале грабежами занимаются только те «ромы, которые не хотят, чтобы их уважали». «Ромы, не позорьте нацию», — призвала телеведущая.

После, комментируя ситуацию порталу «Сегодня», Руслана Писанка заявила, что не понимает, почему с ней произошла такая ситуация.

«Я не привыкла делить людей на нации, более того, уважительно отношусь к творчеству цыган», — отметила она.

Руслана Писанка — известная в России и на Украине телеведущая и актриса. В первой половине нулевых она вела на телеканале НТВ программу «Страна советов». После она стала сниматься в кино. В ее кинокарьере картины «Ржевский против Наполеона», «Сорочинская ярмарка», «Черная рада» и «Огнем и мечом».