Теленок с двумя головами стал символом окончания пандемии для жителей Индии

В Индии двухголовый теленок стал объектом поклонения. Люди сочли его появление знаком о скором окончании пандемии COVID-19, сообщило издание Yahoo News.

Теленок родился в индийской деревне Катихар, расположенной в штате Бихар. У него две почти сформировавшихся головы, четыре глаза и два рта.

Местные жители надеются, что мутант является предвестником окончания пандемии.

К двухголовому теленку началось настоящее паломничество. Женщины склонялись перед ним в молитвах и несли подношения.

Животного в деревне назвали «божественным даром». Его сочли реинкарнацией индийских богов Вишну или Лакшми.

Аналогичный случай в 2019 году описало издание The Mirror. Теленок родился в штате Химачал-Прадеш на севере Индии и тоже был двухголовым.