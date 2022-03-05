Телекомпания CNN и агентство Bloomberg объявили о прекращении работы в России

Американская телекомпания CNN решила прекратить свое вещание в России. Также работу своих журналистов в стране приостановило агентство Bloomberg.

«CNN прекратит вещание в России, продолжит оценивать ситуацию и будет определять дальнейшие шаги по мере ее развития», — заявила телекомпания в Twitter.

При этом в сообщении не уточняется, с какого именно числа прекратится вещание телеканала в стране. Еще одно заявление о приостановке работы в РФ сделало американское агентство Bloomberg.

«Мы с большим сожалением приняли решение временно приостановить сбор новостей в России», — привела слова главного редактора Джона Миклтуэйта газета «Известия».

Ранее о прекращении работы в России заявил гендиректор британской телерадиокомпании Би-би-си Тим Дэви. Свое решение он объяснил законопроектом, предусматривающем наказание за распространение недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России.