Телеканалы Грузии опубликовали итоги экзитполов после второго тура выборов мэра Тбилиси
Экзитпол Имеди: Каха Каладзе побеждает во втором туре выборов мэра Тбилиси
Действующий глава Тбилиси, кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе побеждает во втором туре местных выборов мэра столицы Грузии. По данным экзитопола телекомпании «Имеди», он получил 57,2% голосов избирателей.
Второй тур муниципальных выборов в Грузии прошел 30 октября. «Имеди» уточнила, что у соперника Каладзе Ники Мелии 42,8% голосов, сообщил ТАСС.
Согласно экзитполу телеканала «Мтавари Архи», Мелия набирает 51%, а Каладзе — 49% голосов.
Местные выборы начались в Грузии в начале октября. Перед их стартом в страну решил вернуться экс-президент страны Михаил Саакашвили. Его сразу задержали, сейчас он находится в тюрьме в Рустави. Там он объявил голодовку.
В середине октября в Тбилиси прошла акция в его поддержку. На улицы вышли несколько десятков тысяч человек. Организатором митинга стала основанная Саакашвили оппозиционная партия «Единое национальное движение».