Телеканалу RT Arabic исполнилось 15 лет

Телеканалу RT на арабском исполнилось 15 лет. За это время журналисты телеканала сделали сотни репортажей о важных событиях арабского и азиатского регионов.

«Мы вырвались вперед по количеству уникальных посетителей по итогам года среди арабоязычных международных каналов еще в 2019 году. С тех пор мы не сдавали лидирующих позиций. Интерес к российскому мнению в арабском мире тем выше, чем активнее и успешнее действия нашей страны в этом регионе», — сказала руководитель RT Arabic Майя Манна.

При этом RT Arabic находится на первом месте по числу посещений и уникальных пользователей среди сайтов арабоязычных новостных телеканалов.