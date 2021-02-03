Минкульт Украины потребовал заблокировать три телеканала в YouTube

Минкульт Украины направил в YouTube запрос о блокировке трех украинских телеканалов. Из-за введенных санкций с платформы должны убрать в NewsOne, ZIK и «112 Украина».

По словам министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, в YouTube уже отправили официальный запрос о блокировке.

«Мы направляем, в соответствии с протоколами YouTube, сообщаем им, что есть соответствующие решения органов государственной власти Украины для того, чтобы они, согласно своему протоколу, приняли это решение в дальнейшем», — пояснил министр в эфире телеканала «Украина 24».

Вечером 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата Тараса Козака. По словам главы государства, такое решение далось ему тяжело. Он отметил, что Украина поддерживает свободу слова, но не пропаганду.

После объявления ограничений партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступила с инициативой начать процедуру импичмента Зеленского. Украинский политолог Михаил Погребинский сказал «360», что предложение является логичным, но у него нет перспектив.