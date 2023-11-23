Мир 23 ноября 2023, 18:19 Телеканал «Звезда»: в Минске завершили подготовку к заседанию Совета коллективной безопасности ОДКБ

Читать 360tv в

В Минске завершили все подготовительные мероприятия к проведению заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Во Дворце Независимости разместили флаги все стран-участников. Отмечается, что их расположили в алфавитном порядке. Причем присутствовал там и флаг Армении, несмотря на то, что президент Никол Пашинян отказался от поездки в Минск.

Авторы: