Телеканал RT запустил новый проект о спецоперации на Украине «Ролики на разных языках»

Телеканал RT запустил новый видеопроект о спецоперации, которую проводит Россия на Украине. Он будет называться «Ролики на разных языках» и транслироваться на 17 языках.

Пользователи Сети и зрители телеканала смогут увидеть множество роликов в Telegram-канале @video_languages.

«Мы открываем проект, где мы будем в открытом доступе выставлять вот эти все видео, которые мы видим здесь: как выходят пленные, как с ними обращаются, как обращается та сторона», — сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Новый проект смогут увидеть жители Великобритании, Германии, Франции и других стран.