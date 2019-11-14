Телеканал NewsOne проверят после «антиукраинских» слов ведущего о Донбассе

Суд отказал в возвращении лицензии на вещание украинскому каналу «112» Подробнее

По версии Нацсовета по телевидению, слова ведущего попадают под первую часть закона, согласно которой информацию нельзя использовать для призывов к свержению строя, нарушению территориальной целостности страны, пропаганды войны, нетерпимости, призывов к экстремизму и так далее.

В речи телеведущего Руслана Коцабы ведомству не понравились следующие слова: «Восставший Донбасс попытались покорить с помощью танков и авиационных бомб. Это правда, ее некуда девать. <…> Киевские власти должны признать, что использование вооруженных сил против мирного населения является преступлением, на которое не распространяются сроки давности».

Пресс-служба отметила, что по результатам проверки Нацсовет, изучив все обстоятельства, примет соответствующее решение в отношении держателя лицензии.

В настоящий момент канал NewsOne вещает только через кабельные сети, как и остальные участники телевизионного украинского холдинга «112». Общенациональную частоту у холдинга отобрали еще 26 сентября. Тогда Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины заявил, что каналы должны работать как региональные, а не транслироваться на всю страну. В данный момент холдинг пытается обжаловать это решение через суд. Это не первая попытка властей Украины повлиять на оппозиционный «112». В июле на двух бенефициаров телеканала NewsOne завели уголовное дело по статье о финансировании терроризма. Причиной стала организация телемоста между Москвой и Киевом, который так на Украине и не провели.