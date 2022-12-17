Мир 17 декабря 2022, 20:16 Телеканал Молдавии обжаловал решение об отзыве лицензии Телеканал RTR Moldova обжаловал постановление о прекращении вещания из-за освещения СВО Pxhere

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Телекомпания RTR Moldova обжаловала постановление Комиссии по чрезвычайным ситуациям № 54 о прекращении вещания в стране из-за освещения событий на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал Sputnik Молдова.

Телеканал планирует обратиться ко всем диппредставительствам и к разным политическим и общественным деятелям с просьбой о поддержке в сложившейся ситуации.

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«Беспрецедентное незаконное нарушение основных конституционных прав и свобод нельзя оставлять незамеченным и безнаказанным», —отметили в заявлении.

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Рассмотрение заявления судом должно пройти в ближайшие 72 часа.

Молдавские власти 16 декабря, приостановили лицензии русскоязычных телеканалов Orhei TV, TV6, NTV Moldova, Accent TV, RTR Moldova и Primul în Moldova.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал неприемлемым нарушением свободы слова и распространения информации решение о прекращении вещания шести каналов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула власти Молдавии в разжигании антироссийской компании по аналогии с Украиной.