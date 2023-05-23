Мир 23 мая 2023, 10:57 Телеканал CNBC: ЕС готовится к поражению Байдена на президентских выборах

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Европейский союз понимает возможность проигрыша Джо Байдена на президентских выборах, которые пройдут в США через год, и уже начинает готовиться к смене лидера. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на телеканал CNBC.

ЕС уже готов к тому, что новый американский лидер не будет соблюдать «трансатлантическое партнерство» в привычном ключе и может значительно скорректировать внешнюю политику с учетом национальных интересов страны.

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«ЕС осознает, что подобное сотрудничество не является чем-то само собой разумеющимся — подход может измениться, если в Белом доме снова появится кто-то вроде Трампа», — рассказал собственный источник телеканала в управляющем аппарате Евросоюза.

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