Телеканал ABC уличили во лжи
Разоблачение телеканала обсуждают в Twitter. Сам ABC «сожалеет об ошибке», хотя некоторые усомнились в искренности СМИ.
«Это не было ошибкой. Они так говорят, только потому что были пойманы на лжи с поличным», — прокомментировали фейкньюс пользователи.
Кто-то увидел в случившемся политическую подоплеку, связав публикацию с предвыборной президентской кампанией в США.
«Они понизили стандарты и потеряли честность. И все потому, что парень, который им не нравится, будет президентом в течение восьми лет», — предположили в комментариях.
«Это была попытка обмануть публику, и их поймали. В приличном мире это имело бы серьезные последствия. Произойдет ли так? Возможно, нет. Никто больше не несет ответственности за что-либо!» — заключили в Сети.
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