Телеканал ABC уличили во лжи

Американцам показали кадры боевых действий, которые якобы ведутся в Сирии. Телеканал ABC назвал их бойней. Как потом выяснилось, все было снято в штате Кентукки.

Разоблачение телеканала обсуждают в Twitter. Сам ABC «сожалеет об ошибке», хотя некоторые усомнились в искренности СМИ.

«Это не было ошибкой. Они так говорят, только потому что были пойманы на лжи с поличным», — прокомментировали фейкньюс пользователи.

Кто-то увидел в случившемся политическую подоплеку, связав публикацию с предвыборной президентской кампанией в США.

«Они понизили стандарты и потеряли честность. И все потому, что парень, который им не нравится, будет президентом в течение восьми лет», — предположили в комментариях.

«Это была попытка обмануть публику, и их поймали. В приличном мире это имело бы серьезные последствия. Произойдет ли так? Возможно, нет. Никто больше не несет ответственности за что-либо!» — заключили в Сети.

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