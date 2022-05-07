Telegraph сообщил о продаже кофты Зеленского с аукциона Christie’s

Кофта цвета хаки, в которой на публике появлялся президент Украины Владимир Зеленский, была продана на благотворительном лондонском аукционе Christie’s. Финальная цена лота составила 90 тысяч фунтов стерлингов (около 110 тысяч долларов США). Об этом сообщила газета Telegraph.

В ходе торгов премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что стоимость лота должна быть гораздо выше и призвал не останавливаться на стартовой сумме в 50 тысяч фунтов.

Сам Зеленский перед началом торгов выступил по видеосвязи и похвалил Великобританию, а также «храброго Бориса», который приезжал в Киев.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что страна и ее союзники продолжат поставки вооружения Украине. Британское правительство уже подготовило новый пакет военной помощи на сумму 375 миллионов долларов.