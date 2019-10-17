Telegram согласился отсрочить выпуск блокчейн-платформы

Telegram принял решение отложить запуск своей блокчейн-платформы и приостановить операции с криптовалютой Gram для решения спора с комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Запуск криптовалютной платформы от Telegram может быть отложен из-за США Подробнее

Об этом суд Южного округа штата Нью-Йорк уведомили адвокаты, представляющие интересы Telegram Group. Между тем они отметили, что компания считает некоторые требования регулятора несправедливыми. Об этом написал ТАСС со ссылкой на материалы суда.

В ходатайстве Telegram заявил, что согласен не предлагать, не продавать и не передавать свою криптовалюту до того момента, пока суд не решит все юридические вопросы. При этом сторона защиты попросила суд официально не устанавливать запрет на распространение Gram, поскольку эта мера может быть неправильно понята общественностью.

Ранее, 12 октября, стало известно, что SEC подала иск и добилась временного запрета на выпуск криптовалюты Gram компаниями Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. Регулятор оказался недоволен тем, что Telegram должным образом не зарегистрировал выпуск криптовалюты.

Американские власти считают, что Gram — это ценная бумага. Поэтому ее выпуск должен быть подкреплен детальной информацией: данными о финансовом состоянии, факторах риска, менеджменте.