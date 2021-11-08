Telegram снова оштрафовали на крупную сумму в России

Мировой судья в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей по административной статье о нарушении порядка ограничения доступа к информации. Об этом сообщила пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

«Telegram Messenger Inc. признана виновной в совершении административного правонарушения <…> и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 000 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Компанию признали виновной по статье 13.41 КоАП России «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Накануне «Интерфакс» со ссылкой на данные банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов сообщил о двух делах о взыскании с Telegram 2,5 миллионов рублей по каждому из них. Ранее мессенджер оштрафовали за отказ удалять запрещенный контент. Всего в этом году на компанию Telegram Messenger Inс. в России наложили штрафов на общую сумму около 40 миллионов рублей.