Мир 29 апреля 2023, 22:36 Telegram разблокировали в Бразилии через три дня после запрета G1: суд в Бразилии постановил разблокировать Telegram на территории страны Pxhere

Читать 360tv в

Мессенджер Telegram разблокировали на территории Бразилии. Постановление об этом вынес федеральный окружной суд, сообщил портал G1.

Постановление о полной приостановке Telegram судья Лукас Флавио из Федерального окружного суда второго округа счет «неразумным». Однако в силе остается ежедневный штраф в размере одного миллиона реалов (200 тысяч долларов) за несоблюдение мессенджером правил о предоставлении данных.

Реклама

Блокировка Telegram на территории Бразилии произошла из-за неполноты предоставления данных по запросу правоохранителей. В суд с ходатайством обратилась федеральная полиция.

Правоохранителей не устроили предоставленные Telegram данные в рамках сотрудничества со следствием.

Стражи порядка хотели получить от администрации канала сведения об участниках и руководителях групп неонацистов. Предположительно, интересовавшие полицейских личности причастны к нападениям на учебные заведения. Однако в итоге номера мобильных телефонов пользователей сотрудники правопорядка так и не получили.