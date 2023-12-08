Мир 08 декабря 2023, 04:04 Тelegram потребовали запретить на Украине Петицию о блокировке Тelegram опубликовали на сайте президента Украины РИА «Новости»

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Петиция с требованием запретить на Украине приложение Тelegram появилась на сайте президента Владимира Зеленского. Автор инициативы объяснил это тем, что мессенджер создает угрозу национальной безопасности страны. Об этом сообщило РИА «Новости».

За сутки ее требование поддержали только 387 человек, а необходимо набрать 25 тысяч голосов. При этом голосование продлится 90 дней.

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«Приложение Telegram, хоть и заявленное владельцами как независимое от российских властей, на самом деле таковым не является», — заявил автор петиции.

Он добавил, что анонимные каналы могут устроить неконтролируемую панику среди украинцев или даже дискредитировать свободные медиа. По его мнению, это угрожает государственное безопасности страны, а также процессу интеграции Украины в Евросоюз.

Мессенджер опасен еще тем, отметил автор инициативы, что им пользуются украинские солдаты и офицеры. Он предположил, что таким образом они передают свои личные данные, которые потом смогут использовать против ВСУ.

Ранее западные СМИ подтвердили правильность предсказания Путина об усталости Европы и США от Украины.