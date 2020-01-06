Telegram не будет контролировать TON

«Код для блокчейн-платформы TON всегда будет открытым и общедоступным. После ее запуска Telegram не будет иметь никакого контроля и каких-либо уникальных прав на управление», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Telegram просто не сможет контролировать TON и ее экосистему после запуска, «почти как архитектор, который спроектировал небоскреб, не может контролировать, что происходит со зданием после его постройки».

Команда Telegram с 2017 года разрабатывает TON Blockchain и собственную криптовалюту под названием Grams. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров 7 и 8 января в Дубае даст показания по делу своей компании. Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов подала в суд на Telegram Group Inc. От Дурова требуют раскрытия информации о продаже Telegram и ТОN цифровых токенов.