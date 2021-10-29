Telegram-каналы Nexta признали экстремистским формированием

МВД Белоруссии признало местные Telegram-каналы Nexta экстремистским формированием. Об этом решении представители ведомства заявили в своем Telegram-канале.

В список запрещенных медиа попали следующие каналы: Nexta, Nexta-Live и Luxta.

«Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством интернет-ресурсов Nexta, Nexta-Live и Luxta, экстремистским формированием и запрете их деятельности», — написали в сообщении в посте, датированном 29 октября.

Данные медиа создали Степан Путило и Роман Протасевич. Теперь их внесли в списки организаций, формирований или индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремизму.

Ранее, в октябре 2020 года, Telegram-канал Nexta-Livе и логотип Nexta признали экстремистскими материалами.

Главного редактора этих источников информации Романа Протасевича задержали в Белоруссии 23 мая. Он летел из Афин в Вильнюс, когда власти отдали приказ посадить борт в Минске. Степан Путило и Роман Протасевич включены в список лиц, принимающих участие в террористических действиях.