EC отказался от потолка цен на газ после ультиматума Путина | 360°

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EC отказался от потолка цен на газ после ультиматума Путина

The Telegraph: после ультиматума Путина EC передумал вводить потолок цен на газ

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Ультиматум президента России Владимира Путина заставил Евросоюз отказаться от идеи ввести потолок цен на газ. Об этом написал Том Рис в издании The Telegraph.

По мнению обозревателя, на прошедшем совещании министры обратились к Еврокомиссии с просьбой придумать, как уменьшить напряженность на энергетических рынках. Рис подчеркнул: сейчас в Европе острый кризис из-за резкого роста цен на энергоносители и их дефицита.

«Министры в Брюсселе в экстренном порядке пытаются подготовиться к суровой зиме», — резюмировалось в материале.

Журналист подчеркнул, что отказ от ограничений на поставки российского газа со стороны чиновников не скажется на планах смягчить напряженность на энергетическом рынке, отметило РИА ФАН.

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Ранее Владимир Путин заявил, что Россия прекратит поставки нефти и газа в те страны, которые попытаются установить лимит цен на российские энергоносители. Он отметил, что сейчас государства находятся не в том положении, чтобы диктовать РФ свои условия.

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