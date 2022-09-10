EC отказался от потолка цен на газ после ультиматума Путина | 360°

Мир 10 сентября 2022, 10:34 Поделиться Telegram

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Viber EC отказался от потолка цен на газ после ультиматума Путина The Telegraph: после ультиматума Путина EC передумал вводить потолок цен на газ РИА «Новости»

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Ультиматум президента России Владимира Путина заставил Евросоюз отказаться от идеи ввести потолок цен на газ. Об этом написал Том Рис в издании The Telegraph.

По мнению обозревателя, на прошедшем совещании министры обратились к Еврокомиссии с просьбой придумать, как уменьшить напряженность на энергетических рынках. Рис подчеркнул: сейчас в Европе острый кризис из-за резкого роста цен на энергоносители и их дефицита.

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Ранее Владимир Путин заявил, что Россия прекратит поставки нефти и газа в те страны, которые попытаются установить лимит цен на российские энергоносители. Он отметил, что сейчас государства находятся не в том положении, чтобы диктовать РФ свои условия.

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