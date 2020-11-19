facebook_pixel
    19 ноября 2020, 19:47

    Телефонные переговоры провели главы МИД Армении и России

    Дарья Морозова

    Новый министр иностранных дел Армении Ара Айвазян и глава МИД России Сергей Лавров провели телефонные переговоры. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Армении.

    По данным ведомства, главной темой обсуждения стала сложившаяся ситуация в Нагорном Карабахе. Также разговор зашел на тему сотрудничества с Россией и ее миротворческой деятельности.

    «Они также обсудили сложившуюся ситуацию в Арцахе и регионе», — заключили в пресс-службе.