Телефонные переговоры провели главы МИД Армении и России

По данным ведомства, главной темой обсуждения стала сложившаяся ситуация в Нагорном Карабахе. Также разговор зашел на тему сотрудничества с Россией и ее миротворческой деятельности.

«Они также обсудили сложившуюся ситуацию в Арцахе и регионе», — заключили в пресс-службе.