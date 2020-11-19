Телефонные переговоры провели главы МИД Армении и России
Новый министр иностранных дел Армении Ара Айвазян и глава МИД России Сергей Лавров провели телефонные переговоры. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Армении.
По данным ведомства, главной темой обсуждения стала сложившаяся ситуация в Нагорном Карабахе. Также разговор зашел на тему сотрудничества с Россией и ее миротворческой деятельности.
«Они также обсудили сложившуюся ситуацию в Арцахе и регионе», — заключили в пресс-службе.