Мир 10 июня 2023, 14:54 Телефонной беседы с Шольцем в графике Путина не нашлось Песков: Путин не собирается в ближайшее время говорить по телефону с Шольцем РИА «Новости»

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В графике президента России Владимира Путина пока нет телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ответ на вопрос, запланирован ли у Путина такой разговор, представитель Кремля ответил отрицательно.

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«Нет», — лаконично сказал Песков.

Ранее Шольц заявил, что собирается поговорить с президентом России в ближайшее время. Об этом сообщило агентство Reuters. О своих планах канцлер рассказал на съезде немецкой протестантской церкви в Нюрнберге.

Шольц обратил внимание, что раньше уже проводил телефонные беседы с Путиным, потому «переговоры — это нормально».

«Вопрос в том, кто, с кем и о чем ведет переговоры», — указал политик.

Тут же канцлер заметил, что главным условием «справедливого мира» должен стать вывод ВС России. Это то, что необходимо понять, выразил уверенность Шольц.