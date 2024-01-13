Мир 13 января 2024, 17:09 Телефон выключили специально. В деле погибшей в Турции россиянки новый поворот РИА «Новости»: телефон погибшей в Турции россиянки выключили специально Pxhere

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В деле российской туристки Надежды Ярыгиной, которая погибла в турецком Кемере, появились новые подробности. Об этом рассказал корреспондент РИА «Новости».

Женщина перестала выходить на связь с 4 января. Все эти дни ее телефон был выключен. Но, как только мобильник обнаружили, его сразу включили — батарея была заряжена, рассказали спасатели.

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«Видимо, его специально кто-то выключил», — сообщил собеседник агентства.

При этом Надежда — не первая жертва. Месяц назад в Кемере произошла громкая криминальная история. В начале декабря на путешественницу из России напал неизвестный. Это произошло на горе Чалыш, но тогда женщина смогла дать злоумышленнику отпор. Нападавшим оказался турок Омер Демиркурт.

Согласно одной из версий, к смерти Ярыгиной тоже может быть причастен местный житель. Но эту информацию официально не подтвердили.

Пропавшую россиянку нашли мертвой 12 января. Незадолго до этого удалось обнаружить ее телефон. По предварительной версии, женщину похитили с целью выкупа.