Номер телефона основателя Facebook Марка Цукерберга выложили в свободный доступ в Сеть. Из-за утечки данных его контакт оказался в интернете вместе с телефонными номерами полумиллиарда человек. Об этом пишет Business Insider.

«Что касается утечки данных 533 миллионов человек — ирония в том, что, к сожалению, Марк Цукерберг тоже среди них. Раз журналисты не могут добиться заявления от Facebook, может, им стоит позвонить ему на попавший в сеть номер?» — говорится в сообщении сайта.

Информацию слили на один из хакерских форумов. Узнать номер Цукерберга сможет любой, кто умеет немного работать с данными, пишет сайт. На этом форуме оказались номера телефонов, имена, фамилии, даты рождения и другая информация 32 миллионов пользователей из Соединенных Штатов, более 28 миллионов — из Саудовской Аравии и 10 миллионов - из России.

Год назад на Мюнхенской конференции по безопасности Цукерберг заявил, что частичный контроль со стороны государства в интернете необходим «как минимум в четырех сферах», которые касаются соцсетей.