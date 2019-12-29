Телефон 50 Сеnt и забытые наушники. Названые самые нелепые запросы британцев в МИД страны

Форин офис подготовил рейтинг из 10 самых смешных или глупых вопросов, адресованных британским дипломатам. МИД Британии традиционно опубликовал список в канун Нового года.

Один из подданных королевы Елизаветы II пожаловался в британское посольство на обед, который ему дали на борту самолета. Он попросил дипломатов помочь ему перебронировать билет на обратный рейс, чтобы вернуться на родину уже на лайнере иной авиакомпании. Другой англичанин попросил дипломатов помочь ему вернуть дорогие наушники, оставленные в номере отеля во Франции.

Самым необычным звонком считается обращение в британское консульство в Нигерии. Звонивший попросил сотрудников дипмиссии раздобыть для него телефонный номер американского музыканта 50 Cent. Представители МИДа не смогли помочь ему. Также они оставили без ответа звонок женщины из Швеции, которая получила приглашение на прием в Виндзорский замок. Она связалась с британским консульством ради консультации по поводу выбора вечернего платья.

В 2019 году в одно из британских дипмиссий обратился мужчина, который попросил предоставить британское гражданство его сыну. Причину он озвучил так: ребенок родился не в Великобритании, но был зачат на территории Соединенного Королевства. Это заявление привело в замешательство сотрудников одной из британских дипмиссий.

Дипломаты поразились и просьбе супружеской пары из Китая, которая выбирала донора спермы для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Муж и жена спрашивали, может ли посольство подтвердить британское гражданство донора, используя для этого образец семенной жидкости.

«Хотя у нас нет возможности предоставлять телефонные номера знаменитых рэперов, искать потерянное имущество и давать советы по действующему в Виндзорском замке дресс-коду, наш консульский персонал предан своему делу и помогает всем тем британцам, которые оказались в беде за границей», — шутливо ответили в британском МИД.

По данным МИД Великобритании, за год зарубежные диппредставительства Англии получили 330 тысяч звонков от нуждавшихся в помощи граждан. В 2019 году более 3,4 тысячи британцев были госпитализированы и пять тысяч арестованы за границей. Свыше 27 тысяч британцев-туристов обратились в представительства своей страны из-за утери или кражи паспортов.