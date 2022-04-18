Прямые дебаты с участием действующего президента Франции Эммануэля Макрона и его соперницы Марин Ле Пен могут предопределить исход выборов в стране, считает депутат Европарламента, бывший министр транспорта Франции Тьерри Мариани.

«Такая телевизионная дуэль кандидатов — традиция Пятой республики. Поэтому многое решится вечером 20 апреля», — отметил он в разговоре с ТАСС.

Избирательная кампания «не принесла на этот раз каких-либо открытий», считает Мариани. Он отметил, что во втором туре будет фактически та же самая «дуэль», что и пять лет назад.

«Разница заключается в том, что если пять лет назад избиратели голосовали за одного из кандидатов, то сейчас — против одного из них», — заметил собеседник агентства.

По мнению парламентария, «в этой кампании тем не менее все может произойти». Мариани заметил, что фаворитом является Макрон, «но результат отнюдь не предрешен».

По мнению парламентария, и для действующего французского лидера, и для Ле Пен очень многое будет зависеть от предстоящего разговора в прямом эфире.

Европарламент намерен взыскать с Марин Ле Пен и ее соратников более 600 тысяч евро. Планы о взыскании денег появились после появления сведений о якобы незаконных тратах Ле Пен, когда та была евродепутатом, сообщило Mediapart. Информация была опубликована незадолго до проведения второго тура выборов президента во Франции, который состоится 24 апреля.