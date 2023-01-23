Мир 23 января 2023, 11:27 Тела всех четырех россиян, погибших при крушении самолета в Непале, удалось опознать Посол РФ Новиков: тела четырех россиян, погибших при крушении самолета в Непале, опознали YouTube

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Тела всех четырех россиян, погибших при крушении самолета Yeti Airlines в Непале, идентифицировали и опознали. «Доверенным лицам» передали урны с прахом в соответствии с волей семей жертв. Об этом ТАСС рассказал посол России в Непале Алексей Новиков.

Все расходы на ритуальные услуги на себя взяла авиакомпания. Посольство России «в срочном порядке и без взимания сборов» выполнило все необходимые процедуры, в том числе оформление документов, добавил Новиков.

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Лайнер, вылетевший из Катманду, потерпел крушение в районе международного аэропорта Покхара 15 января. На борту были 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Выживших не оказалось. Погибли четверо россиян: Виктория Алтунина и ее муж Виктор Лыгин, его двоюродный брат Юрий Лыгин и Елена Бандуро.

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Пилот смог увести самолет от населенного пункта и направить в сторону ущелья, полностью же предотвратить катастрофу было практически невозможно.

Российские следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Тела доставили для окончательного опознания в Катманду.