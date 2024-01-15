Мир 15 января 2024, 14:49 Тела трех погибших нашли на месте взрыва на мебельной фабрике в Баку Жертвами взрыва на мебельной фабрике в Баку стали три человека РИА «Новости»

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Взрыв в мебельном цеху, а Бинагадинском районе Баку стал причиной гибели трех человек. Ранения различной степени тяжести получили 24 рабочих. Об этом со ссылкой на совместное заявление МЧС и Прокуратуры Азербайджана сообщил «Интерфакс».

В ведомствах уточнили, что прибывшие на место спасатели в ходе разбора завалов цеха нашли три тела. Это не окончательные данные, так как работы на месте происшествия продолжились.

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Врачи на месте оказали помощь шести пострадавшим, еще 18 человек продолжат лечение в больницах города. Медики оценили состояние госпитализированных как стабильное.

После взрыва криминалисты завели уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц по неосторожности.

В Генеральной прокуратуре Азербайджана создали следственную группу, куда вошли представители ведомства и МЧС. В ходе работы участники установят причины взрыва, ущерб предприятию, а также проведут необходимые экспертизы.

Взрыв в мебельном цехе в Баку прогремел в понедельник, 15 января. Прибывшие на место спасатели эвакуировали людей с территории предприятия и соседних построек. К операции привлекли 19 бригад медиков и специалистов Службы спасения особого риска МЧС Азербайджана.