Мир 16 сентября 2023, 17:39 Тела трех младенцев нашли в подвале деревенского дома в Польше RMF FM: тела трех младенцев нашли в подвале дома в польской деревне Черники Википедия

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Польские полицейские нашли трех убитых младенцев в подвале жилого дома в деревне Черники Варминьско-Мазурского воеводства страны. Мать и отца детей задержали, сообщила радиостанция RMF FM.

«Сегодня полиция обнаружила тело третьего новорожденного в подвале дома в Черниках», — указали в материале.

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Накануне, 15 сентября, там же нашли трупы еще двух детей. Полиция задержала 54-летнего мужчину. Он может приходиться отцом как минимум одному из младенцев.

Правоохранители также забрали его 20-летнюю дочь, которая в то же время оказалась матерью одного из погибших.

Местные СМИ заявили, что на место прибыли криминалисты. Задержанной девушке предъявили обвинение в убийстве.

Ранее британская медсестра получила пожизненный срок за убийство семи младенцев. Полиция обнаружила десятки записок, где обвиняемая признавалась в совершенных преступлениях.