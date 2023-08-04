Мир 04 августа 2023, 12:45 Тела шести человек нашли в зоне оползня на горном курорте Грузии МВД Грузии сообщило, что число жертв оползня на горном курорте увеличилось до 6 человек Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В регионе Рача под завалами после оползня нашли тела еще четырех погибших. Число жертв стихии увеличилось до шести, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на МВД Грузии.

Тела двух погибших достали 3 августа, через несколько часов после оползня на горном курорте Шови в районе Рача, еще четырех — на следующий день.

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Представитель полиции сказал журналистам, что местонахождение 31 человека осталось неустановленным, их поиски продолжили. Из зоны бедствия вывезли около 200 жителей.

Из-за ливней и таяния льда в четверг вечером сошел оползень объемом более пяти миллионов кубометров твердой массы. Он уничтожил коттеджи с отдыхающими вдоль русла реки, устояла лишь трехэтажная гостиница.

В марте крупный оползень произошел на островах Риау в Индонезии. Погибли 11 человек, еще 50 пропали без вести. Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям задействовало в спасательной операции вертолеты.