22 января 2024, 14:06
Тела погибших в Афганистане россиян доставят в Кабул 23-24 января
РИА «Новости»: тела погибших при крушении Falcon в Афганистане отправят в Кабул
Тела погибших в Афганистане россиян доставят в Кабул примерно 23 или 24 января. Об этом сообщил РИА «Новости» источник.
«Тела погибших пока не привезли, ориентировочно их доставят в Кабул завтра-послезавтра», — сказал собеседник.
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Частный самолет Falcon 10 разбился на северо-востоке Афганистана. Всего на нем летели шесть человек: четыре члена экипажа и двое пассажиров. Вскоре после крушения выяснилось, что четыре человека из находившихся на борту выжили. Ранее с ними появилась первая фотография.
Сейчас россияне находятся на лечении в военно-медицинском госпитале в Кабуле. Решается вопрос об отправке их бортом МЧС на родину.
Самолет вылетел из Таиланда для эвакуации заболевшей во время отпуска жительницы Волгодонска Анны Евсюковой. Во время полета над Афганистаном борт попал в аварию.
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