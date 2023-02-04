Мир 04 февраля 2023, 13:56 Тела погибших иностранных наемников передали Украине при обмене военнопленными Глава офиса президента Украины Ермак подтвердил обмен военнопленными с Россией РИА «Новости»

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Российские военные передали украинской стороне тела двух погибших иностранных наемников при обмене военнопленными. Глава офиса президента президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале сообщил, что речь идет о Кристофере Мэтью Перри и Эндрю Тобиасе Мэтью.

Он добавил, что российские военные также передали тело погибшего украинца, который до начала специальной военной операции служил во Французском иностранном легионе. В прошлом году он вернулся домой и принимал участие в боях.

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Ермак сообщил, что всего на Украину после обмена вернулись 116 человек. Среди них 87 солдат ВСУ, восемь бойцов территориальной обороны, семь сотрудников национальной гвардии, шесть полицейских, пятеро работников налоговой службы, двое представителей военно-морских сил и один спасатель.

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Министерство обороны России подчеркнуло, что обмен военнопленными с украинской стороной состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

В ведомстве уточнили, что домой вернулись 63 российских военнослужащих, среди которых лица «чувствительной категории». Сейчас освобожденными занимаются врачи и психологи.