Мир 25 декабря 2023, 06:17 Тела пяти заложников обнаружили в подземных тоннелях ХАМАС ЦАХАЛ: тела пяти заложников обнаружили в подземных тоннелях сектора Газа Xinhua/globallookpress

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В секторе Газа уничтожили северную подземную штаб-квартиру палестинского движения ХАМАС и обнаружили тела пяти заложников, в том числе трех офицеров. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.

Военные взяли под контроль лагерь Джабалия, который, по их информации, ХАМАС использовал в качестве одного из оперативных центров. Во время операции обнаружили сеть туннелей, служивших северной штаб-квартирой боевиков. Подземный штаб состоял из двух уровней — один около 10, другой десятки метров глубиной. Сеть проходов шла под школой, больницей и вела в том числе к резиденции командира Северной бригады ХАМАС Ахмада Андура. Штаб снесли.

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«В ходе централизованной разведывательной операции <…> солдаты обнаружили и извлекли тела пяти заложников, похищенных 7 октября, и доставили их для захоронения в Израиль», — сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Трое из них — военные. Родственникам погибших сообщили о находке и выразили соболезнования.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что ЦАХАЛ расширит военные операции в секторе Газа и не остановится, пока не уничтожит ХАМАС. По его словам, так удастся гарантировать безопасность Израиля от угрозы из анклава.